Holocaust-Drama siegt bei Filmpreis „Český lev“

Das Holocaust-Drama „Nabarvené ptáče“ (The Painted Bird) von Václav Marhoul hat dieses Jahr die meisten Preise der Tschechischen Film- und Fernsehakademie erhalten. Insgesamt neun „Böhmische Löwen“ gingen am Samstagabend an den in Schwarz-Weiß gedrehten Streifen, inklusive den Auszeichnungen für den besten Film und die beste Regie.

Beste Schauspielerin wurde Tereza Ramba für ihre Hauptrolle in der Tragikomödie „Vlastnicí“ (Die Eigentümer) von Jiří Havelka. Bei den männlichen Darstellern siegte Jiří Schnitzer für seine Hauptrolle im Roadmovie „Staříci“ (Old-Timers) von Martin Dušek und Ondřej Provazník.

Die Filmpreise „Böhmischer Löwe“ (Český lev) wurden im Rudolfinum in Prag verliehen, das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen übertrug live.