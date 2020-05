Hörfunk-Legende Karel Weinlich ist gestorben

Der legendäre Hörfunkregisseur Karel Weinlich ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Dies gab seine Familie gegenüber dem Tschechischen Rundfunk am Mittwoch bekannt. Der Regisseur wirkte seit den 1950er Jahren im Tschechoslowakischen Rundfunk. Der Schwerpunkt seiner Arbeit waren Märchenhörspiele und Kinderprogramme.

Nach der politischen Wende von 1989 hat Weinlich das Bürgerforum im damaligen Tschechoslowakischen Rundfunk mitbegründet. In den letzten Jahrzehnten unterrichtete er die Radiokunst an mehreren Schulen in Prag.