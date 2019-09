Höchster tschechischer Wolkenkratzer im Prager Stadtteil Pankrác geplant

Das neue höchste Gebäude in Tschechien soll der 135 Meter hohe Top Tower werden, der im Prager Stadtteil Pankrác entstehen wird. Das teilte die Immobiliengesellschaft Trigema in einer Presseaussendung mit. Seit 2013 ist der AZ Tower in Brno / Brünn mit 111 Metern das höchste tschechische Gebäude.

Am Entwurf des Top Tower wollen sich der Bildhauer David Černý sowie der Architekt Tomáš Císař (Studio Black n´ Arch) beteiligen. Laut Trigema-Vorstandsvorsitzendem Marcel Soural sind in dem Gebäude sowohl Wohnungen als auch Büroflächen geplant. Auf dem Dach soll ein Garten entstehen, der öffentlich zugänglich sein werde, so Soural. Wie der Trigema-Chef weiter ausführte, liegt das Grundstück außerhalb der denkmalgeschützten Zone und soll auch beim Blick vom Zentrum aus kaum das Stadtbild stören.