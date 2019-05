An rund 30 Orten in Tschechien galt am Donnerstagmorgen Hochwassergefahr. Starker Regen ließ vor allem im Norden und Nordosten des Landes Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Dabei wurden Straßen überschwemmt, und Keller standen unter Wasser.

An drei Orten galt in der Nacht die höchste Hochwassergefahrenstufe, am Morgen war nur noch der Fluss Olše in Český Těšín betroffen. Laut den Meteorologen kann es im Norden und im Nordosten des Landes noch bis Donnerstagabend intensiv regnen.