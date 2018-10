Hochschulrektoren nehmen nicht an Staatsfeierlichkeiten teil

Mehrere der Hochschulrektoren werden auch in diesem Jahr der Zeremonie zum Staatsfeiertag am 28. Oktober auf der Prager Burg fernbleiben, bei der Präsident Miloš Zeman die Staatsauszeichnungen verleiht. Einige der Rektoren haben ihre offizielle Einladung bereits erhalten, andere nicht. Der Rektor der Janáček-Akademie der Musischen Künste in Brno / Brünn, Petr Oslzlý, hat beispielsweise die Einladung zurückgewiesen. Dies teilte ein Sprecher der Akademie am Montag mit. Der Rektor der Prager Hochschule für chemische Technologie Karel Melzoch hat bisher keine Einladung bekommen. Er werde sie aber sowieso nicht akzeptieren, erklärte ein Sprecher der Hochschule.

Die Beziehungen der Hochschulrektoren mit Zeman sind seit Jahren angespannt. Sie blieben der Zeremonie seit 2014 fern. Der Grund war, dass Zeman es abgelehnt hat, die Ernennung von drei Professoren zu unterschreiben und dass er zwei der Rektoren nicht zur Zeremonie auf der Prager Burg eingeladen hat.