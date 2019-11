Hochgeschwindigkeitsbahn verbindet Prag und Bratislava

Tschechien und die Slowakei werden am Aufbau einer Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Prag und Bratislava zusammenarbeiten. Darauf haben sich die Verkehrsminister der beiden Staaten, Vladimír Kremlík und Arpád Érsek, am Rande der gemeinsamen Regierungssitzung am Montag in Valtice geeinigt. Dank der Hochgeschwindigkeitsbahn soll die Fahrtdauer zwischen den beiden Hauptstädten bis 2035 auf 3,5 Stunden verkürzt werden.

Die Regierungen Tschechiens und der Slowakei sind am Montag zu einer gemeinsamen Sitzung im mährischen Weinort Valtice / Feldsberg zusammenkommen.