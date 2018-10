Historisches Gebäude des Nationalmuseums wieder geöffnet

Das historische Gebäude des Nationalmuseums wurde nach einem lange dauernden Umbau am Samstag wieder geöffnet. An der feierlichen Eröffnung nahmen mehrere Politiker teil. Präsident Miloš Zeman kritisierte in seiner Rede die Tatsache, dass in Prag keine neuen schönen Gebäude erbaut werden. Er wünsche den Kommunalpolitikern, dass sie mehr Mut haben und moderne Architekten bevorzugen, sagte der Präsident. Bevor Zeman zu reden begann, hat ein sein Kritiker gegen ihn im Museum laut protestiert. Der Mann sagte unter anderem, ein Präsident, der lügt und Diktaturen unterstützt, sei eine Schande.

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) würdigte in seiner Rede bedeutende Persönlichkeiten der Tschechoslowakei und Tschechiens. An der Eröffnung des Nationalmuseums nahm auch der slowakische Premier Peter Pellegrini teil.