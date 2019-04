Historischer Armee-Konvoi erinnert in Prag an Ende des Zweiten Weltkrieges

Ein Konvoi mit historischen Fahrzeugen der US-Armee hat am Freitag in Prag an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai vor 74 Jahren erinnert. Die Fahrt fand ihren Abschluss mit einer Feier in der US-Botschaft. Botschafter Stephen King warnte in seiner Ansprache vor neuen Sicherheitsdrohungen. Gegen diese müsse man sich gemeinsam stellen, so der Diplomat. Er erinnerte dabei an den 70. Gründungstag der Nato.

Die Tschechoslowakei wurde 1945 hauptsächlich durch die Rote Armee von der deutschen Besatzung befreit, die US-Truppen kamen von Bayern her bis nach Plzeň / Pilsen.