Historiker macht bisher unbekannte Weltkriegsveteranen ausfindig

Dem tschechischen Historiker Jiří Klůc ist es gelungen, in Israel bisher unbekannte tschechoslowakische Weltkriegsveteranen ausfindig zu machen. Darüber berichtete das Tschechische Fernsehen am Sonntag. Er habe eng mit tschechischen Behörden zusammengearbeitet, die jedoch vom Tod vieler ehemaliger Soldaten ausgegangen waren, so Klůc.

Ab dem Einmarsch der deutschen Truppen in der restlichen Tschechoslowakei 1939 schlossen sich zahlreiche Tschechen und Slowaken vor allem den Streitkräften Großbritanniens und der Sowjetunion an. Gerade viele tschechoslowakische Rotarmisten waren jüdischen Ursprung und emigrierten Ende der 1940er Jahre nach Israel.