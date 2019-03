Hilfsprogramm Medevac hat 2019 ein Budget von 60 Millionen Kronen

Das tschechische Hilfsprogramm Medevac (Medical Evacuation) hat in diesem Jahr ein Budget von 60 Millionen Kronen (2,3 Millionen Euro). Der Vorschlag des Innenministeriums, das für das Programm verantwortlich ist, wurde am Montag von der Regierung unterstützt. Dies teilte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) mit.

Im Rahmen des Programms helfen tschechische Ärzte Kranken und Verletzten in Krisenregionen. In diesem Jahr konzentrieren sich die Hilfen auf die Menschen im Nahen Osten, in Nordafrika und in der Ukraine.