Herumstreunendem Bären droht Abschuss

Seit Wochen streunt ein Braunbär in der Gegend von Zlín herum. Nun droht ihm der Abschuss. Der Bär hat bereits 20 Schafe und andere Tiere getötet. Das Tier verhalte sich ungewöhnlich, es sei nicht mehr scheu und traue sich in die Nähe der Menschen zu kommen. Dies teilte Kreishauptmann Jiří Čunek (Christdemokraten) am Montag mit. Er wolle Sondergenehmigung beantragen und beim Abschuss mit Jägern zusammenarbeiten, so der Regionalpolitiker.

Naturschützer versuchen seit vergangener Woche den Bären mit einem Käfig einzufangen, in dem sich Äpfel und Honig befinden. Das Problem ist, dass der Bär derzeit in Natur ausreichend Nahrung wie Obst und Nüsse findet.