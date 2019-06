Heißes Wetter bringt Temperaturrekorde zum Purzeln

Am Samstag verzeichneten 80 Prozent der tschechischen Wetterstationen, die 30 Jahre und länger in Betrieb sind, neue Temperaturrekorde. Am wärmsten war es allerdings an einer jüngeren Messstation: Im mittelböhmischen Husinec-Řež kletterte das Thermometer auf 34,9 Grad Celsius.

Auch an der seit 1775 bestehenden und damit ältesten Wettermessanlage auf tschechischen Boden, am Prager Klementinum, wurde ein neuer Rekord für den 15. Juni gemessen. Dort registrierte man 33,7 Grad Celsius. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 1935 hatte bei 31,8 Grad Celsius gelegen.