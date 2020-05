Havlíček: Regierung reagiert, wenn sich russische Drohungen bestätigen

Die russischen Drohungen gegenüber Prager Stadtpolitikern sind unakzeptabel, sagte Vizepremier Karel Havlíček (parteilos) am Sonntag in einer Diskussionsrunde des Tschechischen Fernsehens (ČT). Die Regierung werde indes vorerst keine Vergeltungsmaßnahmen wie etwa die mögliche Ausweisung einiger russischer Diplomaten vornehmen. Man warte zunächst weitere Informationen der tschechischen Geheimdienste ab und darauf, dass sich deren Vermutungen bestätigen, so Havlíček.

Das tschechische Außenministerium hatte am Dienstag eine Note der russischen Botschaft als unangemessen zurückgewiesen, mit der Russland gegen einen Artikel im tschechischen Wochenblatt „Respekt“ protestierte. In der Zeitschrift wurde berichtet, dass ein mit Gift ausgestatteter Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes vor drei Wochen nach Prag gereist sei. Und dieses Gift sei für drei kommunale Politiker aus Prag bestimmt, die seitdem unter Polizeischutz stehen, so das Blatt.

Der Vorsitzende der Piraten-Partei, Ivan Bartoš, bezeichnete das Vorgehen der Regierung in dieser Angelegenheit als vage und zurückhaltend. Kommunisten-Chef Vojtěch Filip hingegen bezweifelte, dass die Drohungen ernst seien. Unter Polizeischutz stehen der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten), der Bürgermeister des sechsten Prager Stadtbezirks, Ondřej Kolář (TOP 09) und der Bürgermeister des Stadtteils Řeporyje, Pavel Novotný (Bürgerdemokraten).