Haushaltsdefizit im Oktober gesunken

Das Loch im tschechischen Staatshaushalt ist im Oktober auf 19,6 Milliarden Kronen (766 Millionen Euro) gesunken. Dies meldete das Finanzministerium in einer Presseaussendung am Freitag. Im September lag das Defizit 21 Milliarden Kronen (820 Millionen Euro). Der Oktober des Vorjahres wurde sogar noch mit einem Plus von 5,7 Milliarden Kronen (223 Millionen Euro) abgeschlossen.

Für dieses Jahr hat die Regierung ein Gesamtdefizit von 40 Milliarden Kronen (1,6 Milliarden Euro) eingeplant. Grund für die Mehrausgaben sind vor allem die Lohnzulagen im öffentlichen Dienst sowie die steigenden Renten.