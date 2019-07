Haushalt: Sozialdemokraten fordern mehr Geld für ihre Ressorts

In der derzeitigen Fassung können die Sozialdemokraten den vorliegenden Haushaltsentwurf für kommendes Jahr nicht unterstützen. Dies sagte Parteichef und Vizepremier Jan Hamáček am Mittwoch gegenüber Journalisten. Demnach fehlen den fünf sozialdemokratisch geführten Ministerien insgesamt 20 Milliarden Kronen (780 Мillionen Euro). Die Summe könnten aus den geplanten Mehreinnahmen gedeckt werden, ein größeres Defizit wolle man nicht, so Hamáček.

Finanzministerin Alena Schillerová sieht im Haushalt die Prioritäten der Sozialdemokraten gut vertreten. Die parteilose Politikerin warnte vor einem sogenannten Haushaltsprovisorium, sollte sich der Juniorpartner in der Koalition gegen den Entwurf stellen. Premier Babiš warf den Sozialdemokraten wiederum Verschwendungssucht vor.