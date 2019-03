Hauptpreise des Febiofestes an Bohdalová und Fonda verliehen

Die tschechische Volksschauspielerin Jiřina Bohdalová ist am Donnerstag beim Febiofest in Prag ausgezeichnet worden. Die 87-jährige Künstlerin erhielt den Preis „Kristián“ für ihr Lebenswerk. Bohdalová nahm die Auszeichnung aus den Händen von Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) entgegen.

Ebenfalls einen „Kristián“ für sein Lebenswerk erhielt der US-amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Peter Fonda. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte der 79-Jährige seinen Preis nicht persönlich entgegennehmen. Ende der 1960er Jahre wurde Fonda mit dem Roadmovie Easy Rider als Captain America (Wyatt) einem größeren Publikum bekannt. Später gewann der Sohn des berühmten Henry Fonda zwei Golden Globes.

Zum Abschluss der feierlichen Eröffnung des 26. Febiofestes gab es die tschechische Premiere des Films „The Old Man & The Gun“ mit Robert Redford in der Hauptrolle.