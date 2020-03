Handelsketten setzen Sicherheitskräfte zur Überwachung der Senioren-Regelung ein

Die Filialen der Lebensmittel-Handelsketten setzen neuerdings Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten ein, die an den Eingängen das Alter der Kunden kontrollieren. Das geschieht in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, die ab Donnerstag den älteren Bürgern über 65 Jahre vorbehalten ist. Diese Beschränkung hat die Regierung am Mittwoch beschlossen. Nach Informationen von Berichterstattern der Nachrichtenagentur ČTK wurde die Regelung am ersten Tag weitgehend eingehalten: Zwischen 10 und 12 Uhr haben vor allem Rentner eingekauft.

Im Hypermarkt Globus der nordböhmischen Stadt Liberec / Reichenberg beispielsweise konnten die Kunden zur besagten Zeit nur einen Eingang benutzen. Davor stand ein großes Schild „Stopp für Jüngere als 65 Jahre“. Der Sicherheitsdient überwachte den Eingang und teilte den Kunden mit, dass sie die desinfizierten Einkaufswagen im Inneren des Hypermarktes vorfinden.