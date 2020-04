Durch die Ausrufung des Notstands in Tschechien ist das Verkaufsverbot an Feiertagen außer Kraft gesetzt. Dies teilte ein Sprecher der Handelsinspektion am Freitag mit. Sollte der Notstand wie geplant bis 30. April verlängert werden, hätten auch über Ostern die Geschäfte hierzulande geöffnet.

Das Verbot betrifft alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche ab 200 Quadratmetern. Es gilt für die meisten Feiertage in Tschechien, so unter anderem den Karfreitag und den Ostermontag.