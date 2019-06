Handballer des Jahres: Torhüter Galia und Torjägerin Luzumová

Bei der Wahl zu den Handballspielern des Jahres haben Nationaltorhüter Martin Galia gesiegt sowie die Nationalteam-Kapitänin Iveta Luzumová. Die Ergebnisse der Umfrage unter Experten, Trainern und Funktionären wurden am Sonntag bei einer Gala in Ostrava / Ostrau vorgestellt.

Der 40-jährige Galia war vergangenes Jahr eine der Stützen der Nationalmannschaft, die überraschend den sechsten Platz bei der Europameisterschaft holte. Der Torhüter von Górnik Zabrze hat früher auch in der Bundesliga und in der schweizerischen Liga gespielt. Er wurde zum zweiten Mal in seiner Karriere zum besten Handballer des Jahres gewählt.

Iveta Luzumová verteidigte hingegen ihren Titel aus dem vergangenen Jahr. Die 30-jährige Torjägerin vom Thüringer HC gewann die Auszeichnung bereits zum vierten Mal.