Handball: Tschechische Frauen- und Männer-Nationalteams direkt für EM und WM qualifiziert

Die tschechischen Handballer und Handballerinnen sind jeweils direkt für die anstehenden großen Turniere qualifiziert. Der europäische Verband EHF cancelte am Freitag den Rest der Qualifikation und ermöglichte damit den tschechischen Männern die Teilnahme an der WM und den Frauen an der EM.

Die Handballer sind wegen des Abschneidens bei der EM im Januar für die WM 2021 in Ägypten qualifiziert. Die Handballerinnen können deswegen an der Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen teilnehmen, weil sie bereits beim Turnier 2018 in Frankreich gespielt hatten.