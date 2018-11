Handball: Tschechinnen starten siegreich ins Turnier von Cheb

Die tschechischen Handballerinnen sind erfolgreich in das Vier-Länder-Turnier „O štít města Chebu“ gestartet. In der nordwestböhmischen Stadt Cheb / Eger bezwangen sie am Donnerstagabend das Team der Schweiz mit 34:25. Beste Werferin in der Mannschaft des Gastgebers war Veronika Malá mit sieben Treffern.

Das Turnier in Cheb ist die Generalprobe für die Tschechinnen vor der EM im kommenden Monat in Frankreich. In ihren weiteren Turnierspielen treffen sie am Freitag auf Kroatien und am Samstag auf die Slowakei.