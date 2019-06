Handball: Tschechiens Männer ziehen EM-Ticket nach Sieg in Finnland

Die tschechischen Handballer haben sich für die nächste Europameisterschaft qualifiziert. Die Schützlinge der Trainer Jan Filip und Daniel Kubeš gewannen am Mittwoch in Vantaa das Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Finnland mit 26:24. Damit hat Tschechien im fünften von sechs Gruppenspielen den vierten Sieg eingefahren und sich vorzeitig das Ticket für die EM-Endrunde im Januar 2020 gesichert. Am Sonntag bestreitet die tschechische Mannschaft das letzte Gruppenspiel zu Hause in Ostrava / Ostrau gegen Bosnien und Herzegowina.

Bei den letzten sieben EM-Qualifikationen war Tschechien somit das sechste Mal erfolgreich. Die Europameisterschaft 2020 wird in Norwegen, Schweden und Österreich ausgetragen.