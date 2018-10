Handball: Tschechien besiegt Finnland in EM-Qualifikation

Die tschechischen Handball-Männer sind mit einem Sieg in die Qualifikation zur Europameisterschaft gestartet. Mit 31:27 gewannen sie gegen Finnland. Tschechien wurde damit vor eigenem Publikum in Plzeň / Pilsen seiner Favoritenrolle gerecht. Die nächste Begegnung bestreiten die Schützlinge des Trainer-Duos Jan Filip und Daniel Kubeš am Samstag in Bosnien und Herzegowina. Dritter Gegner in der Qualifikationsgruppe ist Weißrussland.

Bei der EM in Österreich, Schweden und Norwegen treten erstmals 24 Teams an. Deswegen qualifizieren sich jeweils die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde sowie die vier besten Drittplatzierten. Bei der letzten Europameisterschaft erkämpfte Tschechien einen überraschenden sechsten Platz.