Handball: Tschechien auf EM-Platz zwölf nach Niederlage gegen Deutschland

Die tschechische Handball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend auch ihr letztes Spiel bei der EM verloren. Mit 23:26 unterlag sie dem deutschen Team. Damit konnte Tschechien in der Hauptrunde keinen Punkt erzielen und schließt die Europameisterschaft auf Platz zwölf ab.

In der Begegnung in Wien konnte Tschechien lange Schritt halten mit Deutschland. In der Schlussphase machten die Spieler um Mannschaftskapitän Ondřej Zdráhala einige entscheidende Fehler, die den Gegner auf die Siegerstraße brachten. Dies sei auch in den restlichen Spielen der Hauptrunde das Hauptproblem gewesen, sagte Nationaltrainer Daniel Kubeš.