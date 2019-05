Iveta Luzumová ist zum zweiten Mal „Spielerin der Saison“ in der deutschen Frauenhandball-Bundesliga. Die Torjägerin vom Thüringer HC wurde von den 14 Klubs mit deutlichem Abstand an die Spitze gewählt.

Für die 30-jährige Kapitänin der tschechischen Nationalmannschaft war es die zweite Auszeichnung als beste Spielerin in Folge. In dieser Saison erzielte Luzumová mit 184 Treffern auch die meisten Tore in der deutschen Liga.