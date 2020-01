Handball-EM: Tschechien unterliegt Favorit Spanien mit 25:31

Die tschechischen Handballer haben das erste Spiel der Hauptrunde bei der diesjährigen Europameisterschaft verloren. Sie unterlagen Titelverteidiger Spanien am Donnerstag in Wien mit 25:31. Damit sind die Schützlinge der Trainer Jan Filip und Daniel Kubeš nach zwei Begegnungen noch ohne Punktgewinn, da sie aus der Vorrunde die Niederlage gegen Österreich mitbringen. Nächster Gegner ist am Samstag das Team aus Weißrussland.

In den übrigen zwei Partien der Hauptrunde treffen die Tschechen am Montag auf Kroatien und am Mittwoch auf Deutschland. Bei der EM vor zwei Jahren wurde Tschechien Sechster. Um diese Platzierung zu wiederholen, müssen vermutlich alle drei ausstehenden Spiele gewonnen werden.