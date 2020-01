Die tschechische Handballnationalmannschaft hat bei der EM die Hauptrunde erreicht. Am Dienstag besiegte sie im abschließenden Spiel der Vorrunde die Ukraine mit 23:19.

In der Hauptrundengruppe in Wien trifft Tschechien unter anderem auf Deutschland. Diese Begegnung wird am Mittwoch kommender Woche ausgetragen. Weitere Gegner sind Spanien, Weißrussland und Kroatien.