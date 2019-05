Hamáček wird Abberufung des Kulturministers nicht vorschlagen

Der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček will die Abberufung von Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) nicht vorschlagen. Und dies trotzdem, dass er am Donnerstag mit den Initiatoren der Petition für die Abberufung des Kulturministers zusammentraf. Darüber informierte Hamáček am Freitag.

Die Petition kritisiert die Art, wie der Kulturminister den Direktor der Nationalgalerie Prag, Jiří Fajt, und den Direktor des Kunstmuseums Olomouc / Olmütz, Michal Soukup von ihren Posten abberufen hatte. Bis Freitag haben rund 5000 Menschen die Petition unterzeichnet. Einer der Initiatoren der Petition, Architekt Josef Pleskot, mit dem Hamáček und Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Donnerstag verhandelten. erklärte am Freitag, Hamáček habe einen Tag zuvor anders geredet. Der Sozialdemokrat hat Pleskot zufokge versprochen, dass die Situation gelöst nach der Rückkehr des Kulturministers von der Dienstreise gelöst wird