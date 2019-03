Hamáček verteidigt Chefsessel bei den Sozialdemokraten

Amtsinhaber und Vizepremier Jan Hamáček ist auch weiterhin Chef der tschechischen Sozialdemokraten. Der Innenminister verteidigte seinen Posten auf dem Parteitag in Hradec Králové / Königgrätz am Freitag gegen seinen Überraschungsgegner Jaromír Landsman. Insgesamt konnte er 433 der 504 Delegierten auf seine Seite ziehen. Er habe sein Versprechen gehalten und die Sozialdemokraten wieder auf sichere Füße gestellt, so Hamáček.

Weitere Themen beim Parteitag der Sozialdemokraten Vorschläge zu Satzungsänderungen, die Bewertung der Zusammenarbeit mit der Partei Ano im Regierungskabinett und die Vorbereitung auf die Europawahl. Für den Urnengang im Mai kann die Partei zudem auf die Unterstützung von Staatspräsident Milos Zeman rechnen. Bereits entschieden haben die Delegierten beispielsweise das Ende einer Frauenquote für Kandidatenlisten bei Wahlen.