Hamáček: Tschechien stoppt Waffenexport in die Türkei

Tschechien hat am Montag Exportlizenzen für das Militärmaterial in die Türkei eingestellt. Dies teilte Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach den Verhandlungen mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) via Twitter mit. Damit reagierte Tschechien auf die türkische Militäroffensive in Syrien.

Das, was in Nordsyrien passiert, sei unakzeptabel, erklärte Hamáček. Seinen Worten zufolge sollte eine starke, einheitliche und wirksame Reaktion der EU folgen. Die EU-Außenminister haben sich am Montag verpflichtet, dass die EU-Länder die Einschränkung des Waffenexports in die Türkei als Reaktion auf die Militäroperation in Syrien koordinieren werden.