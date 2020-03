Hamáček: Pendler im Umkreis von 50 km können Grenze passieren

Das Ein- und Ausreiseverbot an der tschechischen Grenze, das im Rahmen des Notstands in Tschechien erhoben wurde, gilt nicht für Pendler im Grenzgebiet. Und zwar in beide Richtungen, wenn sich ihr täglicher Weg zur Arbeit wie auch die Rückfahrt auf eine Entfernung von 50 Kilometer beschränkt. Diese Pendler müssen dazu bei den Grenzkontrollen ihren Arbeitsvertrag oder eine Bestätigung ihres Arbeitgebers vorlegen und ihre Identität ausweisen. Das sagte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Donnerstag vor Journalisten in Prag.

Nach dem Regierungsbeschluss vom Donnerstag werden die Grenzen zu Deutschland und Österreich um Mitternacht von Freitag zu Samstag geschlossen. Zu den dann beginnenden Grenzkontrollen werden laut Hamáček 2090 Angehörige der Armee und noch mehr Polizisten eingesetzt. Die Kontrollen an insgesamt elf Grenzübergängen sind bis Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag nächster Woche geplant. Es sei aber auch möglich, dass sie verlängert werden, ergänzte Hamáček.