Hamáček: Keine Lockerung der Ausgangsbeschränkung zu Ostern

Das Osterfest steht vor der Tür, doch das traditionelle Ritual des Osterrutenschlagens muss in diesem Jahr ausfallen. Dieser Brauch kann dieses Jahr zu Ostern nicht ausgeübt werden, sagte Krisenstabschef und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Montag vor Journalisten. Dies stünde im Widerspruch zu den von der Regierung verordneten Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus. So gelte seit dem 12. März eine weitreichende Ausgangsbeschränkung. Und für eine Lockerung dieser Maßnahmen müsse man hierzulande sehr bedachtsam vorgehen, erläuterte der Krisenstabschef. Dank dieser Vorkehrungen sei der Verlauf der Pandemie in Tschechien bislang besser als in den westlichen Staaten. Und er wäre froh, wenn dies so bliebe, ergänzte Hamáček.

Der Brauch des Osterrutenschlagens wird vor allem auf dem Lande gepflegt. Danach ziehen die jungen Burschen mit ihren selbstgemachten Weidenruten von Haus zu Haus, um sich von den weiblichen Einwohnerinnen kleine österliche Gaben abzuholen. Dabei müssen sie die Frauen und Mädchen mit der Rute leicht züchtigen, damit diese – dem Brauch nach – weiter fit bleiben.