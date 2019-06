Hamáček: Einigen Meinungen von der Großdemonstration stimme ich zu

Demonstrationen sind ein Weg, wie man eine politische Haltung zum Ausdruck bringen kann. Einigen Meinungen, die während der Großdemonstration am Sonntag in Prag erklangen, kann ich zustimmen, andere müssen durch die Parlamentswahlen gelöst werden. Das sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten und Vizepremier Jan Hamáček am Montag.

Die Unabhängigkeit der Justiz sei eine Priorität der Sozialdemokraten und des ganzen Regierungskabinetts. Der Rücktritt von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) kann jedoch dem Sozialdemokraten zufolge nur anhand der Wahlergebnisse gelöst werden. Als Innenminister würdigte Hamáček die Tatsache, dass die Demonstration ruhig verlaufen ist. Er dankte dafür den Teilnehmern, den Polizisten und Feuerwehrleuten.