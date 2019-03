Hälfte der Doktoranden bricht Studium ab

Rund die Hälfte der Doktoranden an tschechischen Universitäten führt ihr Studium nicht zu Ende. Dies geht aus einer Statistik des Bildungsministeriums hervor, worüber der Tschechische Rundfunk am Sonntag berichtete. Als Grund gilt laut dem Ressort die schlechte wirtschaftliche Lage der Studenten sowie die mangelnde Betreuung an den Hochschulen.

Doktoranden an staatlichen Universitäten erhalten über drei Jahre lang ein Stipendium von rund 8.000 Kronen (350 Euro) im Monat. Laut dem Bildungsministerium sei es an den Universitäten, diese Summe zu erhöhen und attraktiver für junge Wissenschaftler zu werden.