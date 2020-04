Hackerangriffe auf Krankenhäuser in Tschechien abgewendet

Das Amt für Informations- und Cybersicherheit hat seine Warnung vor Angriffen auf die Computersysteme von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen in Tschechien am Freitag konkretisiert. Bereits am Donnerstag warnte die Aufsichtsbehörde vor Cyberattacken in den anstehenden Tagen. Nun wurde eine Liste von Empfehlungen auf den Webseiten des Amtes veröffentlicht. Es rät unter anderem davor ab, Mails mit verdächtigen Anhängen nicht zu öffnen.

Wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch informierte, hätten Hacker in der letzten Zeit wiederholt versucht, die Informationssysteme des Gesundheitsministeriums und einiger Krankenhäuser anzugreifen. Es sei gelungen, die Angriffe abzuwenden, so Vojtěch. In der Nacht auf Freitag wurde die Universitätsklinik in Ostrava / Ostrau von einem Angriff betroffen.

Premier Andrej Babiš (Ano) versicherte am Freitag, der Staat widme sich der Drohung der Cyberattacken mit absoluter Aufmerksamkeit.