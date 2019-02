Guardian: Karlsbader Filmfestival eines der besten Filmfestivals in Europa

Wegen seiner Verbindung jugendlicher Energie mit einem historischen Setting gehört das Filmfestival in Karlový Vary / Karlsbad zu den sechs besten in Europa. Eine entsprechende Rangliste veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian in ihrer Montagsausgabe. Gelobt wird vor allem, dass in Karlsbad auch kleinere Produktionen viel Raum erhalten.

The Guardian hat unter anderem die großen Festivals in Cannes oder Venedig in seine Liste aufgenommen, aber auch das Trickfilmfestival im französischen Annecy oder das Kopenhagener CPH:DOX.