Grüne Mamba wurde gefangen

Die hochgiftige Grüne Mamba, die am Dienstagabend aus einem Haus im Prager Stadtteil Hlubočepy entkommen war, wurde gefangen. Am Freitag wurde sie an einem Baum in der Gartenanlage etwa 200 Meter von dem Haus gesichtet. Anschließemd haben Experten vom zoologischen Garten die Schlange in Sicherheit gebracht.

Am Montagabend hat die Mamba eine 30jährige Frau gebissen, wahrscheinlich ihre Halterin. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und mit einem Gegengift behandelt. Ihr Gesundheitszustand ist ernst.