Grube Darkov unterbricht Kohleförderung wegen Coronavirus

In der Grube Darkov bei Karviná / Karwin wurde die Kohleförderung am Montag in Folge der Ausbreitung des Coronavirus unterbrochen. In Darkov würden nur Grubenwasser abgepumpt und der Schacht belüftet, teilte der mährisch-schlesische Kreishauptmann Ivo Vondrák (Ano) nach der Sitzung des Krisenstabs am Montag mit. Es gebe keinen Grund die Grube zu schließen beziehungsweise den Notstand in der Region auszurufen, sagte der Kreishauptmann vor Journalisten.

Die Zahl der Corona-Fälle rund um die Bergarbeiter der Grube Darkov steigt weiter. Bis Montagmittag wurden insgesamt 221 Menschen positiv getestet, wie die Leiterin des Gesundheitsamtes für den Kreis Mährisch-Schlesien Pavla Svrčinová mitteilte. Am Wochenende lief eine großangelegte Testreihe unter den Beschäftigten des Kohleförderers OKD, dem die Grube Darkov gehört.