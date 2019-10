Der Großhandel kann auch an Feiertagen geöffnet haben, an denen der Verkauf im Kleinhandel durch Gesetz verboten ist. Präsident Miloš Zeman hat am Mittwoch die zuständige Gesetzesnovelle über Öffnungszeiten unterzeichnet.

Der erste Tag, an dem der Verkauf eingeschränkt ist und an dem die Einschränkung für den Großhandel nicht gelten wird, ist der 24. Dezember. Laut dem Gesetz müssen größere Geschäfte ab 12 Uhr geschlossen sein.