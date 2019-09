Große Transportmaschine C-5 Super Galaxy in Tschechien gelandet

Auf dem Flugplatz Mošnov bei Ostrava / Ostrau ist am Mittwochmorgen eine C-5 Super Galaxy des Herstellers Lockheed gelandet. Dies ist ein militärisches Transportflugzeug, welches für die U.S. Air Force entwickelt wurde und bis heute im Einsatz ist. Es wird eine der Hauptattraktionen bei den Tagen der Nato und der tschechischen Luftstreitkräfte sein, die an diesem Wochenende unweit von Ostrau stattfinden. Die moderne Version dieser Flugzeugschau wird den Besuchern hierzulande zum ersten Mal geboten.

Das Flugzeug C-5 Super Galaxy ist als Schulterdecker konzipiert, um den gesamten Laderaum in voller Höhe nutzen zu können. Es kann eine Ladung von bis zu 130 Tonnen aufnehmen. Die Flügel haben eine Spannweite von 70 Metern, die Reichweite der Maschine liegt bei über 9000 Kilometer. Der Erstflug war im Juni 1968, die Indienststellung begann 1969/1970. Bis zur Fertigstellung der Antonow An-124 war die Lockheed C-5 Galaxy das größte Flugzeug der Welt.