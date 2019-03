Greenpeace: Wasserproben aus Moldau und Elbe enthielten Mikroplastik

Neun von zehn Wasserproben aus den Flüssen Moldau und Elbe haben Mikroplastik enthalten. Die Proben wurden im September vergangenen Jahres von Vertretern der Greenpeace-Organisation in Prag, Ústí nad Labem / Aussig und Hřensko / Herrnskretschen entnommen. Das meiste Mikroplastik wurde nahe des Wasserauslasses der Kläranlage in Ústí nad Labem-Neštěmice festgestellt. Es waren 18 Kunststoff-Teilchen auf einen Liter Wasser, informierte Lukáš Hrábek von der Greenpeace-Organisation am Donnerstag.

Die Mehrzahl der Proben enthielt zwischen einer und vier synthetische Fasern oder Fragmente. Nahezu die Hälfte davon war Mikroplastik, der Rest waren zum Großteil industriell aufbereitete Zellulosefasern. Der Mittelwert der Konzentration von 3,7 Plastikpartikeln auf einen Liter Wasser entspricht laut Greenpeace den Ergebnissen ähnlicher Studien im Ausland.