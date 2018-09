Graphiker Jan Čáka im Alter von 89 Jahren gestorben

Im Alter von 89 Jahren ist am Sonntag in Příbram der Künstler und Schriftsteller Jan Čáka gestorben. Die Nachricht veröffentlichte die Nachrichtenagentur ČTK. Čáka inspirierte sich in seinem Werk durch die böhmische Landschaft, er interessierte sich auch für die Geschichte und Ethnographie.

Die Leiterin der František-Drtikol-Galerie in Příbram, Hana Ročňáková, schätzte die Bescheidenheit des Künstlers sowie seine Haltungen. Für die Zusammenarbeit mit der Pfadfinderbewegung habe er nicht öffentlich tätig sein dürfen, sagte sie. Für seine Tätigkeit in der Pfadfinderbewegung wurde er vom kommunistischen Geheimdienst StB schikaniert.

Čáka wurde in Prag geboren, zog jedoch 1941 nach Příbram um, wo er Familienwurzeln hatte. Er studierte angewandte Graphik und Buchillustration an der graphischen Schule. Er gab über 30 Bücher heraus, die er auch illustrierte. Zu den bekanntesten gehörten „Toulání po Brdech“ (Wanderungen durch Brdy) und „Zmizalá Vltava“ (Die verschwundene Moldau). Der Künstler interessierte sich auch für Heraldik. Sein größtes Werk auf diesem Gebiet ist „Civitates montanarum in re publica Bohemoslovenica“, das zwölf graphische Blätter mit den Bildern tschechoslowakischer Städte und deren Wappen enthält.