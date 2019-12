Grab für Karel Gott auf Prager Friedhof fertiggestellt

Das Grab für den verstorbenen Schlagerstar Karel Gott auf dem Malvazinky-Friedhof in Prag ist fertig. Dies teilte die Witwe des Sängers, Ivana Gottová, auf den Webseiten www.karelgott.com mit. Auf dem Internetauftritt befindet sich auch eine Wegbeschreibung zum Grab. Karel Gott hatte eine Feuerbestattung erhalten.

Der Sänger von „Biene Maja“ und „Babička“ war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren an akuter Leukämie gestorben. Rund 49.000 Menschen nahmen zehn Tage später im Prager Palais Žofín an Gotts Sarg Abschied von der "Goldenen Stimme aus Prag".