Glockengeläut zum Andenken an Opfer und Preise für Gegner der totalitären Regimes

Am 17.11. um 17 Uhr 11 Minuten haben in ganz Tschechien Glocken geläutet. Der Verein Post Bellum hat damit der Opfer des kommunistischen Regimes und weiterer Menschen gedacht, die sich dem totalitären Regime zur Wehr gestellt hatten.

Am Abend wird Post Bellum im Nationaltheater in Prag die „Preise des Nationalen Gedenkens“ (Cena Paměti národa) verleihen. Mit diesen werden seit 2010 Widerstandskämpfer und Gegner des nationalsozialistischen und des kommunistischen Regimes geehrt. Im Jahr des 30. Jubiläums der demokratischen Wende in Mitteleuropa werden nicht nur Tschechen und Slowaken, sondern auch Bürger aus Polen, Ungarn und der ehemaligen DDR ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch der deutsche Physiker und Philosoph sowie ehemalige Oppositionelle und politische Gefangene in der DDR Dietrich Koch.