Glatteis hat sich am Freitag auf den Straßen in den Kreisen Karlovy Vary / Karlsbad und Plzeň / Pilsen gebildet. An vielen Orten kam es zu Verkehrsunfällen, bei denen einige Personen verletzt wurden.

Die Meteorologen warnen vor Eisglätte, die sich bis Samstagmorgen vor allem in Westböhmen bilden wird.