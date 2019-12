Gitarrist und Komponist Jiří Jirmal im Alter von 94 Jahren gestorben

Im Alter von 94 Jahren ist der Gitarrist, Komponist und Pädagoge Jiří Jirmal gestorben. Er spielte Jazz sowie klassische Musik. Jirmal gilt als der Begründer der tschechischen Gitarrenschule. Über den Tod des Gitarrenvirtuosen informierte Silvie Marková am Montag im Namen der Familie die Medien.

Jirmal schrieb die Gitarrenschule für Anfänger und zahlreiche weitere Gitarrenliteratur. Zu seinen Schülern gehören unter anderem Vladimír Mikulka, der der erste und jüngste Sieger des Internationalen Gitarrenwettbewerbs von Radio France ist, und der Begründer der Rockbands Jasná páka und Hudba Praha, Michal Ambrož. Jirmal war in den Jahren 1985 bis 1995 Gastprofessor an der Hochschule für Musik in Saarbrücken. In den 1950er und 1960er Jahren arbeitete Jirmal war er ein vielgefragter Gitarrist, er arbeitete mit verschiedenen Orchester und mit dem Klarinettisten Ferdinand Havlík und Kontrabassist Antonín Gondolán zusammen. Er war Mitglied von Jurys bei mehreren ausländischen Gitarrenwettbewerben.