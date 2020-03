Gewerkschaftschef: Škoda stellt Produktion für zweieinhalb Wochen ein

Pkw-Hersteller Škoda Auto wird am Mittwoch um 22:00 Uhr seine Produktion für zweieinhalb Wochen aussetzen. Der Neustart der Anlagen ist für Sonntag, den 5. April, geplant, sagte der Gewerkschaftschef des Unternehmens, Jaroslav Povšík. Die unfreiwillige Pause hängt mit der Ausbreitung des Coronavirus zusammen, hieß es.

Die Leitung des Autokonzerns in Mladá Boleslav / Jungbunzlau hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert. Škoda Auto ist das größte Unternehmen in Tschechien mit einer Schlüsselfunktion für viele Branchen. An der Produktion der Škoda-Werke hängen etliche Zulieferer aus dem ganzen Land. Nach Informationen des Verbandes der Automobilindustrie stellen die Zulieferer 20 bis 30 Prozent ihrer Produkte nur für Škoda her.