Mehr als 1500 Gewerkschafter aus ganz Tschechien sind am Dienstag in Prag zusammengekommen. Sie beraten über die Tarifverhandlungen für das kommende Jahr. Die Leitung des Gewerkschaftsdachverbands (ČMKOS) empfahl den Gewerkschaftlern, in den Unternehmen einen Lohnanstieg um sechs bis sieben Prozentzu zu fordern.

Nach Angaben der Wirtschaftskammer planen die Arbeitgeber, die Löhne im Durchschnitt um sechs Prozent zu erhöhen.