Gewerkschaften fordern weitere Lohnsteigerung für Lehrer

Die Gewerkschaften halten auch weiterhin an einer Lohnsteigerung von zehn Prozent für Lehrer fest. Es sei unakzeptabel, dass die Regierung nur noch ein Plus von fünf Prozent im kommenden Jahr plane, so der Chef des Gewerkschaftsdachverbandes ČMKOS, Josef Středula, vor einem Treffen von Arbeitnehmervertretern am Montag. Zudem unterstützte Středula die angedachte Aufstockung der Gehälter in der Kultur. Dafür hatte sich unlängst der neue Kulturminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) ausgesprochen.

Ab Montag treffen sich Gewerkschafter verschiedener Branchen zu einem Kongress in Prag. Erwartet wird die Teilnahme von rund 1500 Arbeitnehmervertretern.