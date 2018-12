Gesundheitszustand schwer verletzter Bergleute ist unverändert akut

Der Gesundheitszustand von zwei Bergleuten, die bei der Methangas-Explosion in der Kohlegrube Stonava bei Karvína / Karwin verletzt wurden und seitdem in der Uni-Klinik in Ostrava / Ostrau behandelt werden, hat sich nicht geändert. Einer der beiden Männer liegt im kritischen Zustand auf der Intensivstation, der andere Verletzte ist etwas besser dran. Dies teilte eine Sprecherin der Klinik am Freitag mit. Der sehr ernsthaft verletzte Bergmann erlitt Verbrennungen auf der Hälfte seines Körpers. Die Ärzte bereiten ihn auf mehrere Operationen vor. Der andere Mann erlitt Verbrennungen auf zehn Prozent seines Körpers. Die Ärzte bemühen sich, seinen Zustand zu stabilisieren.

Bei der Explosion in der Kohlegrube in Stonava sind vorige Woche 13 Bergleute ums Leben gekommen.